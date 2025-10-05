تأكيدا على ريادتها الأفريقية.. مصر تستضيف منتدى الأرز الأفريقي| الثلاثاء المقبل

تستضيف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بجمهورية مصر العربية، الثلاثاء المقبل اجتماعات مركز الأرز الأفريقي، والذي تمتد فعالياته، خلال الفترة من 7 إلى 9 اكتوبر الجاري.

ويترأس الجلسة الافتتاحية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بحضور بعض السادة وزراء الزراعة الأفارقة أعضاء المركز، فضلا عن بعض سفراء الدول الأفريقية والمنظمات الأقليمية والدولية ذات الصلة، ورؤساء وفود وممثلو الدول الأعضاء.



يأتي ذلك تأكيدا على دور مصر الريادي والمحوري في دعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في القارة السمراء، فضلا عن نجاح جهودها في زيادة إنتاجية محصول الأرز، من خلال استنباط الأصناف الجديدة من المحصول، مما يؤكد خبرتها الواسعة في تطوير هذا المحصول الاستراتيجي والهام، حيث تأتي هذه الجهود في إطار الاجندة الافريقية ٢٠٦٣ ورؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة في الموارد المائية والأمن الغذائي.

والجدير بالذكر أن مركز الأرز الأفريقي هو هيئة بحثية حكومية دولية تضم في عضويتها 28 دولة أفريقية، وتلعب مصر دوراً فاعلاً في دعم أهدافه الرامية إلى تعزيز الأداء الكلي لقطاع الأرز في أفريقيا.