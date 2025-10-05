خلال زيارتهم للمحافظة.. الزملوط وإمبابي يتفقدون مزرعة تمور نموذجية

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء جمال إمبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق، و حنان مجدى نائب المحافظ، يرافقهم ضيوف المحافظة من القيادات التنفيذية الحالية والسابقة ورموز العمل الأهلى، بزيارة مزرعة تمور الطحان النموذجية و أكاديمية الطحان للفروسية بمدينة الخارجة، ضمن برنامج الجولات الميدانية التي تواكب الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

حيث تُعد المزرعة نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث أساليب الزراعة والري الحديث وإنتاج الأصناف المتميزة من التمور الفاخرة بإجمالى يصل إلى ١٧ ألف نخلة، دعمًا لتوجه المحافظة نحو التنمية الزراعية المتكاملة وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وخلال الجولة، استعرض المحافظ أنشطة الأكاديمية التي تمثل أحد أبرز الصروح الرياضية والتراثية بالمحافظة، بما تضمه من ميادين تدريب ومضمار لسباقات الخيل، تهدف إلى إحياء رياضة الفروسية، وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة التراثية والبطولات المحلية.