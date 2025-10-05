قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
سعر الذهب في مصر الآن
اقتصاد

نمو نشاط التأمين في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري .. والأقساط تسجل نموا 30%

علياء فوزى

الرقابة المالية تكشف عن قيمة نشاط التأمين في مصر خلال  النصف الأول من العام الجاري: 

-أقساط التأمين تقترب من 57 مليار جنيه في 6 أشهر

-44 % نموا.. الرقابة المالية: 29 مليار جنيه تعويضات تأمينية

- ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص في مصر لـ14 مليار جنيه 

شهد نشاط التأمين في مصر (أقساط، تعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) نموا ملحوظا خلال الستة أشهر الأول من العام الجاري 2025، ليسجل نحو 100 مليار جنيه.

 أقساط التأمين 

حصلت شركات التأمين أقساط تأمينية بقيمة 56.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025  مقابل 43.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 30.1%.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال النصف الأول من العام الجاري، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 32.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بـ 23.4 مليار جنيه بنمو 37.8% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 21.1%، لتسجل 24.5 مليار جنيه في الـ6 أشهر الأولي من العام  2025، مقارنة بـ 20.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024.

ونمت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 26.7% خلال الستة أشهر الأولى من العام 2025، لتسجل 48.7 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 38.4 مليار جنيه خلال  نفس الفترة 2024.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 54.4 %، لتسجل 8 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

 تعويضات نشاط التأمين 

نمت قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 6 أشهر من العام الجاري 2025 بنسبة 44.5%. 

أوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 28.9 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025  مقابل 20 مليار جنيه خلال نفس الفترة  من العام السابق.

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 13.9 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025 مقارنة 9.7 مليار جنيه بنمو 43.6 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 45.3 %، لتسجل 14.9 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من العام  2025، مقارنة بـ 10.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري بنسبة 42.6% خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، لتسجل 25.7 مليار مقابل 18 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024.

فيما صعدت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 61.8 %، لتسجل 3 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر 

ارتفعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة 3.8 % على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية  أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 13.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو  2025 مقابل 13.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024،  بانخفاض سجل 3.8%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

وأطلقت هيئة الرقابة المالية اليوم، تحت شعار "أمن الأول مش هتبدأ من الأول" حملة توعوية قومية موسعة تستهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني اتساقا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي في المجتمع المصري، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد،.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، لاسيما فيما يتعلق بمحور الاستدامة والشمول المالي، إذ تهدف إلى تعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وأهمية قطاع التأمين في حماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

وتسعى الحملة إلى إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، ويُشجع على الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي.

