هل تكتب خطة ترامب نهاية نتنياهو؟ وهل يصبح وقف حرب غزة بوابة ترامب إلى نوبل؟

ناقشت حلقة اليوم من برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدّمه الإعلامية مارينا المصري على قناة "القاهرة الإخبارية", تداعيات التحول المفاجئ في المواقف السياسية عقب موافقة حركة حماس على الدخول الفوري في مفاوضات لوقف الحرب في غزة، وقبولها المقترح الأمريكي الأخير، وما أعقب ذلك من رد مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأبرزت الحلقة أن ترامب اعتبر موافقة حماس مؤشراً على استعدادها للسلام الدائم في المنطقة، مطالبًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف القصف على غزة فورًا، في موقفٍ وصف بأنه أربك حسابات الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا مع تصاعد تحذيرات من وسائل إعلام عبرية بشأن احتمال انسحاب أحزاب اليمين من الائتلاف الحاكم وانهيار الحكومة إذا توقفت الحرب.

وفي هذا السياق، طُرِح تساؤل محوري في الحلقة: "هل تُنهي خطة ترامب مستقبل نتنياهو السياسي؟"

كما تطرقت الحلقة إلى الدوافع الشخصية للرئيس الأمريكي، إذ اعتبر بعض المحللين أن ترامب يضع وقف حرب غزة ضمن أولوياته ليس لأسباب إنسانية فحسب، بل بدافع شخصي يتعلق برغبته المُعلنة في الفوز بجائزة نوبل للسلام، والتي قال إن عدم حصوله عليها يُعد "إهانة لأمريكا"، بحسب تصريحاته.

ووفق التحليل المطروح في الحلقة، فإن المصادفة جعلت من وقف الحرب الآن مطلبًا أمريكيًا ملحًا، في ظل ترحيب واشنطن برد حماس، ليتحول مسار الصراع إلى نقطة تقاطع بين الضغط الداخلي على نتنياهو من اليمين الإسرائيلي، والطموح الشخصي لترامب على الساحة الدولية.

كل هذه المحاور وغيرها نُوقشت في حلقة اليوم من برنامج "مطروح للنقاش"، التي طرحت السؤال الأكبر: "هل اجتمعت على نتنياهو الظروف داخليًا وخارجيًا للمرة الأولى، ليجد نفسه مضطرًا لإنهاء حرب لا يريدها الداخل الإسرائيلي ولا الحليف الأمريكي؟"