قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سبب مداومة النبي على صيام الأيام البيض؟ السر في فضلها
هل الزكاة تقتصر على المال النقدي فقط؟.. عضو مركز الأزهر: توجد 5 أنواع
رئيس شباب النواب: الحلم يقترب من جماهير المصري والفرح على الأبواب
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حرام نشرها.. أمين الإفتاء: استخدام تطبيقات تركيب الصور يسبب مشكلات جسيمة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المتابعين قال فيه: "ظهر في الفترة الأخيرة تطبيق على مواقع التواصل يقوم بدمج صور البنات مع صور لمشاهير لا تجمعهم بهم أي صلة قرابة أو معرفة، فهل يجوز شرعًا استخدام هذا التطبيق؟".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن استخدام هذه التطبيقات بهذا الشكل حرام شرعًا، لما فيها من تدليس على الناس، وفتح لباب الفتنة، وإهانة للنفس.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء إن بعض الفتيات يقمن بدمج صورهن مع صور شخصيات عامة أو مشهورة، وكأن هناك معرفة أو علاقة تربط بينهما، مؤكدًا أن هذا خداع بصري وتزييف للواقع، وفيه إساءة إلى صاحبة الصورة قبل غيرها، لأن كأنها تقول "ليس لي قيمة إلا إذا نُسبت إلى فلان"، وهذا ينتقص من كرامتها التي أكرمها الله بها.

أمين الإفتاء: استخدام تطبيقات تركيب الصور فيه تلديلس على الناس

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأخطر من ذلك أن بعض الناس قد يستخدمون هذه الصور المركبة للإيحاء بعلاقات غير حقيقية بين أشخاص يعرفون بعضهم في العمل أو الدراسة أو الجيرة، مما قد يؤدي إلى الوقيعة والفتنة وإشاعة الفاحشة بين الناس، مؤكدًا أن كل هذا محرم شرعًا.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن هذه التطبيقات تفتح بابًا خطيرًا من الشكوك والاتهامات الباطلة، وقد تسبب مشكلات أسرية واجتماعية جسيمة، لأن البعض قد يصدق ما يراه دون تحقق، داعيًا الجميع إلى الحذر من الانسياق وراءها أو استخدامها بدافع المزاح أو الشهرة.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "حرام شرعًا أن نصنع مثل هذه الصور أو ننشرها، لأنها تجمع بين التدليس والإهانة وفتح باب الفتنة، وهي أمور نهى عنها الشرع الحنيف، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولًا".

ونوه أمين الفتوى في دار الإفتاء بأن من يشارك في تركيب هذه الصور أو نشرها يشارك في الإثم، داعيًا إلى استخدام التقنية في الخير والعلم والمعرفة، لا في ما يهين الناس أو يسيء إليهم، قائلًا: "نسأل الله أن يُصلح أحوالنا جميعًا ويهدينا لما فيه الخير والصواب".

حكم تركيب الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

يذكر أن الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن استخدام تطبيقات تركيب الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، سواء مع شخصيات مشهورة أو أشخاص عاديين، حتى ولو كان من باب المزاح، لا يجوز شرعًا ويُعد حرامًا.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات سابقة، أن هذا النوع من التزييف يدخل تحت الحديث النبوى الشريف: "من غشنا فليس منا"، مشددًا على أن الغش لا يقتصر على المعاملات المالية فقط، بل يشمل كل صور الخداع، بما فيها الصور المفبركة التى تُظهر خلاف الحقيقة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن خطورة هذا الأمر تتفاقم عندما يُستخدم الذكاء الاصطناعى لتزوير صور بهدف الإضرار بسمعة الآخرين أو نشر الشائعات، وهو ما يُعد إثمًا أكبرويُسبب ضررًا اجتماعيًا وأسريًا جسيمًا، مثل التفريق بين الأزواج أو فقدان الوظائف، مؤكدًا أن "لا ضرر ولا ضرار" قاعدة شرعية يجب الالتزام بها.

دار الإفتاء الإفتاء الدكتور علي فخر استخدام تطبيقات تركيب الصور تزييف الصور تركيب الصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

دواجن بيضاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

بتكلفة 1.25 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح الملعب الخماسي المطور بنادي اتحاد بسيون

جانب من الندوة

جامعة بنها الأهلية تنظم الندوة التثقيفية الثالثة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

ميناء العريش

إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

بالصور

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

المزيد