سيارة تد.هس معلمة بإحدى المدارس الأجنبية في شارع جسر السويس

لقيت معملة بإحدى المدارس الأجنبية مصرعها في حادث مروري في شارع جسر السويس بمنطقة مصر الجديدة.

مصرع مدرسة في حادث مروري بشارع جسر السويس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث مروري على شارع جسر السويس وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات أنه أثناء عبور فتاة تدعى مريم ع 30 عاما شارع جسر السويس من مكان مخصص للعبور وقت إغلاق إشارة المرور خرجت سيارة مسرعة من بين السيارات وأطاحت بها.

وجرى تشكيل فريق بحث من أجهزة أمن القاهرة لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم بارتكاب الواقعة.