شاب ينهي حياة شقيقته وزوجها رميا بالرصاص إثر خلافات أسرية بقطور

شهدت قرية سماتاي بمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم واقعة شروع شاب في إنهاء حياة شقيقته وزوجها رميا بالرصاص إثر خلافات أسرية وفر المتهم هاربا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع سيدة وزوجها رميا بالرصاص علي يد شقيقها بنطاق قرية سماتاي بنطاق دائرة مركز قطور.

تحرك عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

كما تبين قيام شخص بإطلاق النار على شقيقته وزوجها إثر خلافات أسرية، تم نقل الجثث للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.