مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سيتوجه إلى شرم الشيخ غدا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن وفدا إسرائيليا برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيتوجه إلى مصر الإثنين، للمشاركة في محادثات تتعلق بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

ويأتي التحرك الإسرائيلي بعد أيام من تصريحات نتنياهو التي شدد فيها على أن إسرائيل ستظل مسؤولة عن نزع سلاح القطاع، وأن السلطة الفلسطينية لن تشارك في إدارة غزة "في اليوم التالي للحرب".



وأوضح البيان أن المفاوضات ستُعقد في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، ومن المقرر أن تتركز حول تفاصيل المرحلة التالية من اتفاق ترامب المقترح لإنهاء الحرب في قطاع غزة.