مرأة ومنوعات

4 حالات يجب الامتناع عن تناول بذور الشيا.. من هم؟

بذور الشيا
بذور الشيا
هاجر هانئ

تُعرف بذور الشيا بأنها "غذاء خارق"، وتحظى بشعبية واسعة حول العالم، هذه البذور الصغيرة غنية بلا شك بالألياف والبروتينات ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية ومعادن أساسية أخرى، وقد أكدت العديد من الدراسات فوائد بذور الشيا، بدءًا من التحكم في الوزن وصولًا إلى تحسين صحة القلب..

على الرغم من فوائد بذور الشيا، إلا أنها ليست وجبةً مثاليةً للجميع! أي أنها لا تُنصح بها للجميع، يجب على بعض الأشخاص توخي الحذر عند استخدامها، إذ قد تُسبب محتواها العالي من الألياف أو آثارها على ضغط الدم مضاعفات.

هذه الفئات ممنوعة من تناول بذور الشيا

أربع حالاتٍ صحيةً وكيف يجب على المصابين بها تجنّب تناول بذور الشيا

الأفراد الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم

بينما قد تكون بذور الشيا مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، إلا أنها قد تكون لها آثار عكسية على من يعانون من انخفاض ضغط الدم، تشير الدراسات إلى أن بذور الشيا قد يكون لها تأثير خافض لضغط الدم، مما قد يكون مفيدًا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، بالنسبة لمرضى انخفاض ضغط الدم، قد تسبب بذور الشيا الدوار والتعب والإغماء بسبب انخفاض ضغط الدم بشكل أكبر.

الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم

يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدويةً لتسييل الدم تجنب تناول بذور الشيا، إذ قد تؤثر على مفعول الأدوية، وقد تؤدي إلى نزيف حاد أو كدمات، ويرجع ذلك إلى احتواء بذور الشيا على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تُعرف بخصائصها الطبيعية لتسييل الدم. لذا، يجب على هؤلاء الأشخاص استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إضافة بذور الشيا إلى نظامهم الغذائي.

لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من البوتاسيوم والفوسفور، يجب مراقبة هذه المعادن عن كثب لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة، قد يؤدي الإفراط في تناول البوتاسيوم إلى فرط بوتاسيوم الدم، وهي حالة تضر بوظائف الكلى.

كما تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الأوكسالات، مما قد يساهم في تكوين حصوات الكلى.

الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء

تشتهر بذور الشيا بغناها بالألياف، تحتوي ملعقتان كبيرتان منها تقريبًا على 10 غرامات من الألياف. ورغم أن الألياف معروفة بخصائصها الداعمة لصحة الأمعاء، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب اضطرابات هضمية. وإذا لم تُستهلك بشكل صحيح، فإن محتواها العالي من الألياف قد يسبب الانتفاخ والإسهال وحتى الإمساك.

الحذر قبل النظر أمر مهم

بذور الشيا مصدر غني بالعناصر الغذائية، ولكن، كجميع الأطعمة الغنية، لا تناسب الجميع. بعض الحالات تتطلب دراسة متأنية، ما يفيد شخصًا لا يعني بالضرورة أنه قد يفيد الآخرين أيضًا، يجب توخي الحذر عند إضافة مكونات جديدة إلى النظام الغذائي، كما ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات طبية توخي المزيد من الحذر.

المصدر: timesofindia

بذور الشيا الوزن انخفاض ضغط الدم

