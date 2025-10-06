مبادرة خفض أسعار السلع تحقق إقبالًا واسعًا بفروع الجملة في الأقصر

أكد المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر استمرار جهود وزارة التموين في تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالمحافظة، موضحًا أن المبادرة تشمل 10 فروع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف المراكز والمدن مثل بندر الأقصر وإسنا وأرمنت والبياضية والقرنة والطود والزينية.



وأشار الصافي إلى أن هذه الفروع المميكنة توفر السلع الأساسية بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 18% عن أسعار السوق الخارجي، وذلك في إطار الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. وأوضح أنه تتم متابعة المبادرة بشكل مستمر لضمان التزام الفروع بتقديم التخفيضات المقررة.

وأضاف وكيل التموين أن المديرية تتابع أيضًا توافر الخضر والفاكهة بالأسواق بأسعار تتناسب مع قدرات المواطنين، لافتًا إلى أن هناك انخفاضًا نسبيًا في أسعار بعض السلع مؤخرًا نتيجة آليات العرض والطلب في السوق الحر.



كما أكد الصافي أن قطاع المواد البترولية والبوتاجاز يعمل بانتظام على مستوى المحافظة، حيث تتوافر جميع أنواع الوقود من سولار وبنزين، مع انتظام عمل مستودعات البوتاجاز ومصنع التعبئة دون تسجيل أي أزمات أو شكاوى.



وشدد على أن الهدف الأساسي للمديرية هو استمرار استقرار الأسواق وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يحقق الأمن الغذائي ويدعم استقرار الحياة اليومية.

