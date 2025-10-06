لضبط المخالفات.. حملات مكثفة على مواقف السيارات بالقليوبية

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تكثيف الحملات على مواقف السيارات المختلفة لضبط أى مخالفات.

وقال المحافظ إنه تم إحالة واقعة إصابة أحد مسؤولي لجنة ضبط سيارات السرفيس التابعة لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة إلى التحقيق، وذلك عقب تعرضه للاعتداء أثناء قيامه بمهام عمله في منع مخالفة خطوط السير والمواقف بمدينة كفر شكر.

وأوضح المحافظ، أنه وجه السكرتير العام للمحافظة ومدير عام مشروع مواقف السيارات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددا على أن الدولة حريصة على صون هيبتها وحماية الموظف العام أثناء تأدية مهامه الوظيفية.

وكان قد أصيب مسؤول لجنة ضبط سيارات السرفيس بمشروع مواقف السيارات بمحافظة القليوبية أثناء القيام بوظيفته بمنع مخالفة خطوط السير والمواقف العشوائية بكفرشكر، إذ تعدى أحد سائقى السيارات عليه بالضرب وإصابته ومحاولة دهسه بالسيارة أمام المارة، ضاربا بالقوانين والتعليمات عرض الحائط، وصمم على ارتكاب المخالفة ومنع مسؤول الضبط من إنفاذ القانون، وقام بالتحميل عشوائيا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من السيد عبدالرحمن مدبولى 42 سنة مسئول لجنة الضبط بمشروع مواقف سيارات السرفيس بمحافظة القليوبية يفيد تعدى أحد السائقين المخالفين أثناء مطاردة السيارات المخالفة لخطوط السير والتى تعمل على إنشاء مواقف عشوائية بالبر الشرقى بمدينة كفر شكر أسفل الكبارى التابعة لهيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.