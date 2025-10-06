قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز تصريحات الرئيس السيسي في ذكرى انتصار أكتوبر.. فيديو
أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
رياضة

خالد الغندور يعتذر لـ مجدي أفشة

افشه
افشه
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن اللاعب محمد مجدي أفشة وشائعة بيعه ورحيله عن الأهلي.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: "الكلام اللي كان مكتوب علي السوشيال ميديا ومنتشر في كل مكان ان محمد مجدي قفشة اتخانق مع كابتن عماد النحاس وتم عرضه للبيع طلع كله غلط ومش حقيقي وأنا بعتذر لكابتن قفشة وبتمني له كل توفيق لإنه إنسان محترم وخلوق قبل ان يكون لاعب كبير اتمني تقبل اعتذاري".

وكان قد كشف الاعلامي خالد الغندور عن تفاصيل عرض بيع اللاعب مجدى قفشه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وكتب الغندور: "مجدي قفشة صاحب القاضية ممكن معروض للبيع في يناير بعد التجاوز في حق عماد النحاس غريبة مش المفروض اللي بييجي الاهلي سلوكيا بيتغير للافضل زي امام عاشور كده، سبحان مغير الأحوال دنيا غريبة".


 

أبدي محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على كهرباء الإسماعيلية قبل توقف الدوري 4-2 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس علي استاد المقاولون العرب.

وقال افشة أن هذا الانتصار يسهم في تسهيل مهمة الفريق بعد استئناف المسابقة.

وأضاف أنه تعافى مؤخراً من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة، موضحاً أنه أصبح في حالة بدنية جيدة، ويحرص على الالتزام الكامل بالتركيز في التدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية للجهاز الفني.

وأوضح أن لاعبي الأهلي تعاهدوا على إسعاد الجماهير واستعادة نغمة الانتصارات سريعاً، وهو ما تحقق خلال آخر أربع مباريات التي فاز بها الفريق.

وأشار أفشة إلى صعوبة بطولة الدوري هذا الموسم والمنافسة القوية بين الفرق، مؤكداً أن المشوار ما زال طويلاً ويتطلب تركيزاً وجهداً كبيراً من اللاعبين حتى النهاية من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

واختتم أفشة تصريحاته بالتأكيد على جاهزيته للمشاركة في البطولة العربية مع المنتخب الوطني تحت قيادة حلمي طولان، متمنياً تحقيق اللقب والاستفادة الفنية من المشاركة.

افشه الاهلي الزمالك

بالصور

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

