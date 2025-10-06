ضبط 600 لتر بنزين 80 قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج

تمكنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج من ضبط 600 لتر بنزين 80 قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة استهدفت محطات الوقود، بعد ورود معلومات حول قيام بعض التجار بمحاولة تجميع كميات من المواد البترولية بغرض إعادة بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب في السلع التموينية والبترولية.

حملات لضبط الأسواق

ونفذت مديرية التموين حملات موسعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة.

أسفرت الحملات التي استمرت على مدار يومين متتاليين عن تحرير 253 مخالفة تموينية متنوعة في مجالات المخابز والأسواق والمواد البترولية، شملت 137 مخالفة للمخابز والمطاحن، و116 مخالفة في الأسواق.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر تنوعت بين مخالفات “عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل أو الأسعار، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية”.

واشار إلى أن أبرز المضبوطات كانت "156 كيلو شاي مجهول المصدر، و10 شكاير دقيق مخابز، و600 لتر بنزين 80 قبل بيعها في السوق السوداء".

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على حركة تداول السلع والمنتجات الغذائية، ومكافحة الجرائم التموينية بكافة أشكالها، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حرصًا على سلامة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، موجهًا باستمرار الحملات اليومية لمتابعة الأسواق وضبط أي مخالفات فورًا.