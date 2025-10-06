الجذور التاريخية لانتصارات أكتوبر في ندوة بكلية الآثار جامعة القاهرة

نظم قسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، ندوة بعنوان "الجذور التاريخية لانتصارات أكتوبر 1973.. شعب لا يعرف المستحيل"، وذلك احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، والدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محسن صالح، عميد كلية الآثار، والدكتورة سلوى كامل، رئيس قسم الآثار المصرية.

افتتحت الندوة بكلمة الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، تناول خلالها دور الشعب المصري وجيشه خلال حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا على ضرورة الاعتزاز والفخر بانتماء المصريين لأرض الكنانة.

وألقى الدكتور محسن صالح، كلمة أكد فيها على أن انتصارات أكتوبر المجيدة هي امتداد لتاريخ طويل من المقاومة الشعبية والوعي الوطني المصري عبر العصور. مؤكدا دور كلية الآثار في إبراز الجذور التاريخية للانتصارات المصرية وغرس قيم الوطنية والتضحية لدى الطلاب.

تلت ذلك كلمة الدكتورة سلوى كامل، التي أدارت الندوة ورحبت فيها بالحضور، مشددة على الدور التاريخي للجيش المصري عبر العصور في الدفاع عن الوطن. وأكدت أن الانتصارات المصرية ليست مجرد أحداث عابرة، بل نتاج تلاحم الشعب والجيش عبر التاريخ.

شهدت فعاليات الندوة تقديم سلسلة من المحاضرات القيمة، أولها للدكتور محمود إبراهيم، تناول خلالها دور الشعب المصري في الانتصارات العسكرية عبر التاريخ، بدءا من طرد الهكسوس مرورا بالعصر الإسلامي وصولا إلى العدوان الثلاثي وحرب أكتوبر، مؤكدا أن المقاومة الشعبية كانت دوما المحرك الذي حول الهزائم إلى انتصارات.

كما قدم الدكتور حسين ربيع محاضرة بعنوان "التقدير المادي والمعنوي للمقاتلين في مصر القديمة"، واستعرض خلالها تكريم الملوك للجنود المصريين البواسل خلال الحضارة المصرية القديمة.

فيما تناولت الدكتورة فوزية عبد الله دور البحرية المصرية القديمة من خلال ندوة بعنوان "المعارك البحرية في مصر القديمة"، مستعرضة أبرز المعارك التي شاركت فيها البحرية عبر عصور مصر القديمة.

وفي الختام، كرم عميد الكلية، ورئيس قسم الآثار المصرية، المشاركين في الندوة تقديرا لمساهماتهم القيمة في إثراء فعاليات الندوة، وذلك بحضور العديد من أساتذة كلية الآثار وطلبة الكلية والدراسات العليا.