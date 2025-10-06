الـ 18 عالمياً.. الوزير: تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بوفد البنك الدولى برئاسة المهندس إبراهيم الدجاني، مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وجورج بيانكو داريدو رئيس فريق العمل الجديد لمشروعي النقل بالبنك الدولي ، وقيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء ، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية ، مؤكداً على استمرار التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تخدم المواطن.

كما أعرب مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ مشروعات هامة في مجالات النقل المختلفة، مشيدا بالاهتمام الكبير من قبل الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من مشروعات النقل والبنية والتحتية والتي كان لها أكبر الأثر في دعم الاقتصاد القومي.

كما استعرض الجانبان إثر تنفيذ مصر لمشروعات البنية التحتية ، في تقدم تصنيف مصر في العديد من التصنيفات الدولية مثل تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق عام 2024 لتحتل المركز 18 عالمياً ، واحتلال ميناء الإسكندرية المرتبة 90 ضمن قائمة One Hundred Container Ports لعام 2025 التي تُصدرها مؤسسة Lloyd’s List وحصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا فى مؤشر أداء موانئ للحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات المشتركة مثل مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والاسكندرية والذي يجسد الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي المتميز حيث أشار المهندس إبراهيم الدجاني، إلى أن التجربة المصرية في المحور اللوجيستي القاهرة /الإسكندرية ، والمشروعات الداعمة للمحور مثل ميناء السادس من أكتوبر الجاف وتطوير الموانئ البحرية ، حاضرة دائما كأفضل ممارسة دولية حيث يقوم البنك الدولي بإبرازها دائما كأهم الممارسات الدولية الناجحة في افريقيا والشرق الأوسط على دعم البنك الدولى في الوصول الى منظومة تدريب إقليمي يتوائم مع كافة الخبرات المطلوبة في مجال النقل والصناعة الى جانب الدعم في انشاء جامعة النقل الدولية وتوفير مناهج علمية في كافة تخصصات النقل.

حيث أكد الوزير ، على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل، بتأهيل وتدريب العنصر البشري وتخريج أجيال جديدة قادرة على التفاعل مع التطور التكنولوجي يتم اختيارها وفق أعلى معايير الاختيار، كأحد أهم عناصر تطوير المنظومة وفي سبيل ذلك كانت أهمية جامعة النقل والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل ومعهد وردان وخاصة مع المشروعات العملاقة التي نفذتها مصر في مجال البنية التحتية وكافة قطاعات النقل ولتلبية احتياجات السوق العربي من المتخصصين في مجالات النقل حيث تحرص الدول العربية الشقيقة على الاستفادة من الخبرات والكفاءات من العمالة المصرية، بما يجسد متانة جسور الثقة الثابتة عبر عقود في تلك الخبرات خاصة مع اهتمام الدول العربية بتنفيذ مشروعات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية .

كما تم خلال الاجتماع التطرق الى أهمية التعاون المشترك في مجال الاتوبيسات الكهربائية خاصة مع الخطوات الجادة والهامة التي نفذتها مصر في هذا المجال وذلك في اطار تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات الكهربائية وكذلك إمكانية التعاون المستقبلي في مجال توطيت صناعة الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية ومترو الانفاق خاصة مع الاهتمام الذي توليه وزاتي النقل والصناعة للتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات