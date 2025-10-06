مجدي مرشد مهنئا الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: رسالة قوة وعزة لمصر

تقدم الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسيئ والشعب المصري وقواتنا المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

نصر أكتوبر رسالة قوة وعزة لنا و زرع في نفوس الأجيال

وقال مرشد - في تصريحات اليوم - نصر أكتوبر رسالة قوة وعزة لنا وزرع في نفوس الأجيال المفهوم الحقيقي للوطنية، موجها التحية لأبطال القوات المسلحة الذين قهروا المستحيل وسطروا أروع صور البطولة التي سجلها التاريخ بحروف من نور ليحيا كل مصري وعربي كريمًا مرفوع الهامة.

وأشاد مرشد، بكلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر ، مؤكدا أن تستحضر روح مصر أكتوبر في مواجهة التحديات ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يقود اليوم معركة من نوع جديد، عنوانها “العبور نحو المستقبل”، من خلال مشروعات قومية كبرى وإصلاحات شاملة تهدف إلى بناء وطن قوي مزدهر يليق بتاريخ مصر العريق.

وأشار مرشد ، إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل ظروف عاصفة تحدق بالمنطقة بأكملها وهو ما يتطلب من الحيطة والحذر للحفاظ على الأمن القومي المصري مؤكدا ان وعي الشعب المصري وتماسك الجبهة الداخلية هما بوابة عبور كافة التحديات والحفاظ على الامن القومي