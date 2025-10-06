قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفراج بالعفو عن 2735 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اليوم.. اجتماع حاسم للزمالك لمناقشة ملف الكرة والأزمة المالية

ملك موسى

يعقد اليوم الإثنين، مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا مهما برئاسة حسين لبيب، لمناقشة العديد من الملفات المهمة بالقلعة البيضاء.

يأتي ملف الأزمة المالية التي يمر بها النادي، على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها في اجتماع اليوم، بجانب ملفات فريق الكرة ومشاركة فريق اليد في البطولة الأفريقية من عدمه.

وعقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، اجتماعا أمس الأحد، مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة أمور الفريق الأول لكرة القدم وأسباب النتائج الأخيرة في بطولة الدوري ، وكافة المعوقات التي تسببت في تلك النتائج وكيفية تعديل المسار في المرحلة المقبلة من أجل عودة الزمالك إلى طريق الانتصارات .

وتم الاتفاق على استمرار  الاجتماعات بين رئيس النادي والمدير الرياضي ، لحين عقد اجتماع مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق فور عودته إلى القاهرة ، للوقوف معه على ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق بما يلبي طموحات جماهير الزمالك.

الزمالك حسين لبيب جون إدوارد يانيك فيريرا

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: جيش مصر خير أجناد الأرض ونصر أكتوبر من أيام الله العظام

وزير الثقافة يستقبل مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: نُقدّر دور وزارة الثقافة في نشر الوعي والمعرفة بربوع الوطن

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحيي ذكرى نصر أكتوبر المجيد وتستلهم دروسه عبر منصتها الإلكترونية

طريقة عمل مكرونة الكانيلوني بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل معكرونة الكانيلوني
مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله

خطر الحريق.. نيسان تطلب من 20 ألف سائق التوقف عن قيادة سياراتها فورًا

ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات ‏حكومية| صور

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

