برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى أكتوبر جسدت روح النصر والعزيمة وأكدت استمرار معركة البناء والتنمية

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر، حملت رسائل عميقة تؤكد أن روح أكتوبر ما زالت حاضرة في وجدان المصريين، وأن معركة النصر لم تتوقف عند استعادة الأرض، بل تمتد اليوم إلى معركة بناء الوطن وصون أمنه واستقراره.



وأضاف "أبو النصر" في بيان له اليوم ، أن الرئيس السيسي استلهم في كلمته العظيمة روح أكتوبر المجيدة لتذكير الجميع بأن الإرادة والتخطيط والعمل الجماعي ووحدة الصف هي مفاتيح النجاح في مواجهة كل التحديات، تمامًا كما كانت سلاح المصريين في حربهم ضد العدو عام 1973، وهي اليوم سلاحهم في معركة التنمية والإصلاح.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إشادة الرئيس بالقائد الراحل محمد أنور السادات وبأبطال القوات المسلحة جاءت تعبيرًا عن الوفاء والتقدير لجيل صنع المجد، ورسالة واضحة بأن الجيش المصري سيظل الدرع والسيف الذي يحمي الوطن من كل تهديد، ويصون مقدراته في مواجهة أي خطر داخلي أو خارجي.



وأكد "أبو النصر" أن الرئيس قدّم في كلمته رؤية متكاملة تربط بين النصر العسكري في أكتوبر والنصر التنموي الحالي، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية وإصلاحات اقتصادية غير مسبوقة هو امتداد لروح أكتوبر التي لا تعرف المستحيل.



وأضاف "أبو النصر"، أن الرئيس وجه خلال كلمته مجموعة من الرسائل المهمة للداخل والخارج، أبرزها التأكيد على أن السلام العادل لا يتحقق إلا بالعدل والإنصاف، وأن الدولة المصرية ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، مؤمنة بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الرئيس أعاد التذكير بدور مصر التاريخي في صنع السلام والحفاظ على استقرار المنطقة.



وأكد النائب، أن حديث الرئيس عن التحديات الراهنة في الإقليم جاء حاسماً وحكيماً، حيث شدد على ضرورة التماسك الوطنى ووحدة الصف في مواجهة الأزمات، مستلهماً من روح أكتوبر العزيمة والإصرار على تجاوز الصعاب، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي أطلقها الرئيس لبناء مصر القوية الحديثة التي تليق بتاريخها ومكانتها بين الأمم.



واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس كانت دعوة لكل المصريين إلى مزيد من التكاتف والعمل والإخلاص، للحفاظ على ما تحقق والبناء على ما أُنجز، تحت راية دولة قوية بقيادة حكيمة تعرف هدفها وتسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، مشيرا إلى أن هذه الروح التي حققت نصر أكتوبر بالأمس، هي نفسها التي تقود اليوم مسيرة التنمية والبناء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مشروع الجمهورية الجديدة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.