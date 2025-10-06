قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تتعاون مع الجانب الألماني لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة
الإفراج بالعفو عن 2735 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى أكتوبر جسدت روح النصر والعزيمة وأكدت استمرار معركة البناء والتنمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر، حملت رسائل عميقة تؤكد أن روح أكتوبر ما زالت حاضرة في وجدان المصريين، وأن معركة النصر لم تتوقف عند استعادة الأرض، بل تمتد اليوم إلى معركة بناء الوطن وصون أمنه واستقراره.


وأضاف "أبو النصر" في بيان له اليوم ، أن الرئيس السيسي استلهم في كلمته العظيمة روح أكتوبر المجيدة لتذكير الجميع بأن الإرادة والتخطيط والعمل الجماعي ووحدة الصف هي مفاتيح النجاح في مواجهة كل التحديات، تمامًا كما كانت سلاح المصريين في حربهم ضد العدو عام 1973، وهي اليوم سلاحهم في معركة التنمية والإصلاح.


وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إشادة الرئيس بالقائد الراحل محمد أنور السادات وبأبطال القوات المسلحة جاءت تعبيرًا عن الوفاء والتقدير لجيل صنع المجد، ورسالة واضحة بأن الجيش المصري سيظل الدرع والسيف الذي يحمي الوطن من كل تهديد، ويصون مقدراته في مواجهة أي خطر داخلي أو خارجي.


وأكد "أبو النصر" أن الرئيس قدّم في كلمته رؤية متكاملة تربط بين النصر العسكري في أكتوبر والنصر التنموي الحالي، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية وإصلاحات اقتصادية غير مسبوقة هو امتداد لروح أكتوبر التي لا تعرف المستحيل.


وأضاف "أبو النصر"، أن الرئيس وجه خلال كلمته مجموعة من الرسائل المهمة للداخل والخارج، أبرزها التأكيد على أن السلام العادل لا يتحقق إلا بالعدل والإنصاف، وأن الدولة المصرية ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، مؤمنة بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الرئيس أعاد التذكير بدور مصر التاريخي في صنع السلام والحفاظ على استقرار المنطقة.


وأكد النائب، أن حديث الرئيس عن التحديات الراهنة في الإقليم جاء حاسماً وحكيماً، حيث شدد على ضرورة التماسك الوطنى ووحدة الصف في مواجهة الأزمات، مستلهماً من روح أكتوبر العزيمة والإصرار على تجاوز الصعاب، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي أطلقها الرئيس لبناء مصر القوية الحديثة التي تليق بتاريخها ومكانتها بين الأمم.


واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس كانت دعوة لكل المصريين إلى مزيد من التكاتف والعمل والإخلاص، للحفاظ على ما تحقق والبناء على ما أُنجز، تحت راية دولة قوية بقيادة حكيمة تعرف هدفها وتسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، مشيرا إلى أن هذه الروح التي حققت نصر أكتوبر بالأمس، هي نفسها التي تقود اليوم مسيرة التنمية والبناء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مشروع الجمهورية الجديدة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر محمد عبدالعال أبو النصر مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن السيسي

