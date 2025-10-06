دعما لمرشح مصر.. وزير الخارجية يلتقي رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين ٦ أكتوبر، بالسيدة فيرا الخوري رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو، وذلك علي هامش رئاسته لوفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة في باريس.

أشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون القائم بين مصر واليونسكو في مختلف مجالات عمل المنظمة، بما فى ذلك مجال التعليم والرقمنة وتطوير التعليم الفني والمهني الذي حققت فيه الحكومة المصرية تطوراً ملحوظاً، بما يخدم احتياجات سوق العمل ويسهم فى تحقيق التنمية الشاملة.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر لدور المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في صياغة ومتابعة تنفيذ ولايات المنظمة المختلفة في جميع مجالات عملها لتعزيز السلام ونشر الثقافة والمعرفة والإبداع.