تامر عبدالمنعم وعلي الحجار ينتهيان من البروفات النهائية لاحتفالية انتصارات أكتوبر

انتهى كلا من الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية والفنان القدير علي الحجار من الإستعدادت النهائية لإحتفالية ذكرى إنتصارات أكتوبر والتي من المقرر إقامتها اليوم على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

تقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وأشرف الفنان تامر عبدالمنعم على البروفات النهائية للإحتفالية التي يقوم بإخراجها على مسرح البالون ويشارك خلالها فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية.

بينما انتهى الفنان القدير علي الحجار من البروفات النهائية للإحتفالية بأحد الإستديوهات.

وتبدأ الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي عن ذكرى إنتصارات أكتوبر بعدها تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية إستعراض بعنوان "فرحة مصر" ثم مشاركة فرقتي رضا للفنون والقومية للفنون الشعبية في إستعراض بعنوان "والله وعملوها".

ويبدأ الفصل الثاني من الإحتفالية ويصعد الفنان القدير علي الحجار على خشبة المسرح ويقدم مجموعة من الأغاني حيث الجديدة منها أغنية "ياأرضنا" وهي آخر أغنية من الحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي كما يقدم علي الحجار أغنية جديدة لفلسطين بعنوان فلسطيني.

من ناحية أخرى يقدم الفنان القدير علي الحجار مجموعة من أشهر أغانيه المحببة لدى الجمهور وهي بوابة الحلواني، على قد ماحبينا، مسألة مبدأ، لما الشتا يدق البيبان، الزين والزينة، في قلب الليل، المال والبنون، العروسة، الليل وآخره، زي الهوا، أعذريني، ماتمنعوش الصادقين، أنا كنت عيدك، تجيش نعيش، عارفة، ميدلي الإنتصارات.