الوطنية للصحافة تهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى احتفالات نصر أكتوبر

بعث المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكري الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

وأشار الشوربجي في برقيته إلى أن هذا النصر الكبير والعبور العظيم رمزاً للفخر والاعتزاز الوطني؛ بسواعد رجال شجعان سطروا بطولاتهم بحروف من نور لاسترداد الكرامة والكبرياء الوطني، وشعب عظيم اصطف خلف قواته المسلحة الباسلة داعماً وسنداً قوياً.

كما وجه الشوربجي التهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل في ذكرى النصر العظيم، مؤكداً أن السادس من أكتوبر 1973 سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز الوطني .