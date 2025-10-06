حرب أكتوبر 1973.. الزمالك يحصد لقبًا إستثنائيًا في غياب الأهلي

تحتفل مصر بالذكرى الـ 52 للنصر التاريخى فى حرب أكتوبر 1973، والذى شهد مشاركة نجوم الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب فى حرب أكتوبر المجيدة 1973 وفي مقدمتهم نجوم الكرة المصرية من الأهلي والزمالك.في حرب " الكرامة " استطاع أبطال مصر توجيه ضربة موجهة لإسرائيل في حرب 1973 وتحقيق انتظار عظيم سيخلده التاريخ بأحرف من نور.وسطر نجوم الرياضة مجدا وتاريخا لكل مصرى بعد أن خلعوا زيهم الرياضى وارتدوا بذاتهم العسكرية وأطلقوا قذائهم فى صدور العدو، رافعين رايات العزة والنصر.





وشهدت حرب أكتوبر 1973 خداعا استراتيجيا جاء أبرز أذرعه لعبة كرة القدم وحصد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلالها على لقب دوري أكتوبر.فيما غاب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن منافسات دوري أكتوبر بعدما إحتل المركز الثالث ضمن مجموعته الأولي خلال حرب أكتوبر 1973.لقب اسثنائي في حرب أكتوبر 1973



حصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي لقب بطولة أكتوبر التي أقيمت موسما واحدا تحت ظروف استثنائية عام 74.وتعتبر البطولة هي كأس أكتوبر أو دوري أكتوبر أقيمت لمرة واحدة عام 1974 بدلاً من بطولة الدوري الملغاة وقتها نتيجة قيام حرب أكتوبر 1973 وبسبب استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 1974.بطولة دوري أكتوبر 1973 شارك بها الـ 18 فريق المشاركين في الدوري العام وتم تقسيم الفرق الي مجموعتين حيث ضمت كل مجموعة 9 فرق، لُعبت كل مجموعة في بطولة دوري أكتوبر من دور واحد، وتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني في كل مجموعة الي دورة رباعية لتحديد البطل.وجاءت الأندية المشاركة في الدورة الرباعية علي النحو التالي: فريق الزمالك وفريق غزل المحلة وفريق الاتحاد السكندري وفريق الترسانة، في حين لم يتأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الاولي خلف كل من الاتحاد السكندري والترسانة.واعتذر حينها فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة عن الدورة الرباعية لانشغاله ببطولة إفريقيا واحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المركز الأول وكان من نجوم البطولة حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني.