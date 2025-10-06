قنصل السعودية بالإسكندرية: التعاون والتنسيق البناء يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين الدول

أكد قنصل عام المملكة العربية السعودية بالأسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، على التعاون والتنسيق البناء الذي ساد خلال فترة عمله كقنصل لبلادة بمدينة الأسكندرية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين الدول الصديقة.



وقال الهويشان - خلال استقباله اليوم الإثنين بمقر القنصلية السعودية بالإسكندرية عميد السلك القنصلي بالأسكندرية القنصل العام لروسيا الاتحادية كارن فاسيليان، والقنصل العام لدولة ليبيا ياسمينة نوح وقتصل ايطاليا ماريو دي باسكوالي، بمناسبة توديعهم لقنصل السعودية بالأسكندرية بمناسبة انتهاء فترة عملة كقنصل لبلادة - أن روح التعاون والتنسيق المتبادل مع قناصل الدول ساهمت في تعزيز ودعم العلاقات بين الدول .. مشيدا بتميز تلك الفترة كونها كانت بعروس البحر المتوسط والتعاون الاخوى مع الاجهزة التنفيذية والشعبية بالمدينة.



من جانبهم ، اعرب قناصل الدول عن تقديرهم الكبير لما اتسمت به فترة عمل قنصل السعودية بالأسكندرية من مهنية عالية وتعاون متميز وروح أخوية جمعت القناصل المعتمدين في الإسكندرية، متمنين له دوام التوفيق في مهامه المقبلة.

