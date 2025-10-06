سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الإثنين 6 أكتوبر 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن .. يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في ختام تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025، إذ واصل الدولار الثبات أمام الجنيه في أغلب البنوك العاملة داخل مصر، سواء الحكومية أو الخاصة، من دون تسجيل أي تغييرات جوهرية مقارنة بتعاملات الأيام السابقة، إذ يأتي هذا الاستقرار في ظلّ حالة من الترقب التي تسيطر على الأسواق المحلية انتظارًا لأي قرارات اقتصادية جديدة أو تحركات في سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الآن

وفقًا لآخر تحديثات مؤشر أسعار العملات بالبنوك، سجل سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.68 جنيه للبيع و47.58 جنيه للشراء، وهو السعر المسجل نفسه في البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس، ما يعكس حالة من التوازن في تسعير العملة الأمريكية عبر البنوك الحكومية الكبرى.

أما في البنك المركزي المصري، فقد استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 47.68 جنيه للبيع و47.55 جنيه للشراء، بينما سجل في بنك الإسكندرية نحو 47.67 جنيه للبيع و47.57 جنيه للشراء، ليقترب من متوسط الأسعار الرسمية بالسوق المصرفية.

سعر الدولار في البنوك

في بنك البركة بلغ سعر الدولار 47.65 جنيه للبيع و47.55 جنيه للشراء، في حين وصل السعر في المصرف المتحد إلى 47.67 جنيه للبيع و47.57 جنيه للشراء، أما البنك التجاري الدولي (CIB) فقد سجل 47.66 جنيه للبيع و47.56 جنيه للشراء. كما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني عند 47.62 جنيه للبيع و47.52 جنيه للشراء، وهو من أقل الأسعار نسبيًا بين البنوك العاملة في السوق المحلية.

ويُشير محللون إلى أن استقرار سعر الدولار في مصر خلال هذه الفترة يعود إلى توازن العرض والطلب في سوق الصرف، إلى جانب استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تثبيت قيمة العملة المحلية ومراقبة تدفقات النقد الأجنبي، خصوصًا بعد التحسن النسبي في تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، بحسب رويترز.

كما يرى الخبراء أن هذا الثبات قد يستمر على المدى القصير في ظل غياب مؤشرات فورية على تحركات قوية في سعر الصرف، خاصة أن البنوك المصرية تعتمد في تسعير الدولار على متوسطات السوق الموازية وحجم السيولة المتاحة بالعملة الأجنبية.

ويؤكد مراقبون أن سعر الدولار اليوم في مصر يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الأسواق والمستثمرون، إذ يؤثر مباشرة على أسعار السلع المستوردة، وتكلفة الإنتاج، وحركة الاستثمار الأجنبي. لذلك، فإن متابعة تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل يومي أصبحت من أولويات المتعاملين في الأسواق المالية والمواطنين على حد سواء.

سعر الدولار الأمريكي

يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم مستقرًا عند مستويات بداية الأسبوع نفسها، إذ بلغ في أغلب البنوك 47.68 جنيه للبيع و47.55 إلى 47.58 جنيه للشراء، ما يعكس حالة من الهدوء والاستقرار النقدي في السوق المصرية خلال تعاملات يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025.