تفاصيل فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو كأول مصري وعربي في التاريخ
بعد الفوز بمنصب مدير اليونسكو.. خالد العناني: أشكر بلدي مصر على الدعم
الرئيس التونسي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر الـ 52
زيزو ينتصر على الزمالك في اتحاد الكرة| تفاصيل خطيرة
في يوم النصر.. السفير علاء يوسف يهنئ العنانى بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
ملامح ما بعد حماس.. اللواء سمير فرج: حكومة تكنوقراط وتدريبات أمنية لفلسطينيين بمصر ولجنة دولية تشرف على إعمار غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الإثنين 6 أكتوبر 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن .. يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في ختام تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025، إذ واصل الدولار الثبات أمام الجنيه في أغلب البنوك العاملة داخل مصر، سواء الحكومية أو الخاصة، من دون تسجيل أي تغييرات جوهرية مقارنة بتعاملات الأيام السابقة، إذ يأتي هذا الاستقرار في ظلّ حالة من الترقب التي تسيطر على الأسواق المحلية انتظارًا لأي قرارات اقتصادية جديدة أو تحركات في سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار الآن

وفقًا لآخر تحديثات مؤشر أسعار العملات بالبنوك، سجل سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.68 جنيه للبيع و47.58 جنيه للشراء، وهو السعر المسجل نفسه في البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس، ما يعكس حالة من التوازن في تسعير العملة الأمريكية عبر البنوك الحكومية الكبرى. 

سعر الدولار

أما في البنك المركزي المصري، فقد استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 47.68 جنيه للبيع و47.55 جنيه للشراء، بينما سجل في بنك الإسكندرية نحو 47.67 جنيه للبيع و47.57 جنيه للشراء، ليقترب من متوسط الأسعار الرسمية بالسوق المصرفية. 

سعر الدولار في البنوك

في بنك البركة بلغ سعر الدولار 47.65 جنيه للبيع و47.55 جنيه للشراء، في حين وصل السعر في المصرف المتحد إلى 47.67 جنيه للبيع و47.57 جنيه للشراء، أما البنك التجاري الدولي (CIB) فقد سجل 47.66 جنيه للبيع و47.56 جنيه للشراء. كما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني عند 47.62 جنيه للبيع و47.52 جنيه للشراء، وهو من أقل الأسعار نسبيًا بين البنوك العاملة في السوق المحلية.

ويُشير محللون إلى أن استقرار سعر الدولار في مصر خلال هذه الفترة يعود إلى توازن العرض والطلب في سوق الصرف، إلى جانب استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تثبيت قيمة العملة المحلية ومراقبة تدفقات النقد الأجنبي، خصوصًا بعد التحسن النسبي في تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، بحسب رويترز. 

سعر الدولار في مصر

كما يرى الخبراء أن هذا الثبات قد يستمر على المدى القصير في ظل غياب مؤشرات فورية على تحركات قوية في سعر الصرف، خاصة أن البنوك المصرية تعتمد في تسعير الدولار على متوسطات السوق الموازية وحجم السيولة المتاحة بالعملة الأجنبية.

ويؤكد مراقبون أن سعر الدولار اليوم في مصر يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الأسواق والمستثمرون، إذ يؤثر مباشرة على أسعار السلع المستوردة، وتكلفة الإنتاج، وحركة الاستثمار الأجنبي. لذلك، فإن متابعة تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل يومي أصبحت من أولويات المتعاملين في الأسواق المالية والمواطنين على حد سواء. 

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

سعر الدولار الأمريكي

يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم مستقرًا عند مستويات بداية الأسبوع نفسها، إذ بلغ في أغلب البنوك 47.68 جنيه للبيع و47.55 إلى 47.58 جنيه للشراء، ما يعكس حالة من الهدوء والاستقرار النقدي في السوق المصرية خلال تعاملات يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن سعر صرف الدولار الأمريكي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سعر الدولار الآن سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في مصر 2025 البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار استقرار الدولار في مصر

