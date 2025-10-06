قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو ينتصر على الزمالك في اتحاد الكرة| تفاصيل خطيرة
في يوم النصر.. السفير علاء يوسف يهنئ العنانى بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
ملامح ما بعد حماس.. اللواء سمير فرج: حكومة تكنوقراط وتدريبات أمنية لفلسطينيين بمصر ولجنة دولية تشرف على إعمار غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الإثنين 6 أكتوبر 2025
المجلس الرئاسي اليمني: انتصار أكتوبر غير مسار التاريخ وعزز مكانة مصر
متحدث الحكومة: الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية
رياضة

تخطت الـ 3 ملايين دولار.. ديون الزمالك ورقة خطيرة قبل اجتماع الإنقاذ

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

دخل نادي الزمالك النفق المظلم ويمر في الوقت الراهن بـ أزمة مالية طاحنة حيث أصبحت القلعة البيضاء مطالبة بسداد مقابل مالي كبير لعدد من الأندية والمستحقات المالية المتأخرة.

قيمة الصفقات التي تعاقد معها نادي الزمالك باتت مُلزمة إلي جانب شكاوي مدربين رحلوا عن تدريب الفارس الأبيض وحصلوا على قرارات نهائية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.تراكم الديون على نادي الزمالك والذي تخطي حاجز الـ 3 مليون دولار عاد بالسلب على فريق الكرة الأول للقلة البيضاء ونتج عنه تراجع فى النتائج والأداء المخيب للآمال.
 



أبرز ديون الزمالك المُلزم بدفعها للمدربين والأندية:عبد الحميد معالي: 200 ألف دولارشيكوبانزا: 400 ألف دولارخوان ألفينا: 300 ألف دولارصفقة بن تايك (القسط الثاني): 500 ألف دولارعمر فرج: 250 ألف دولارباقي مستحقات اللاعبين: 25 مليون جنيه مصريجيفرسون كوستا: 25 ألف دولارجوزيه جوميز: 120 ألف دولاركريستيان جروس: 170 ألف دولارويصل إجمالي ذلك مايقرب من 3 مليون دولار، وبات الزمالك مُلزم بدفع هذا الرقم خلال أيام قليلة رغم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

إجتماع الإنقاذ في الزمالكويعقد اليوم الإثنين، مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا مهما برئاسة حسين لبيب، لمناقشة العديد من الملفات المهمة بالقلعة البيضاء.يأتي ملف الأزمة المالية التي يمر بها النادي، على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها في اجتماع اليوم، بجانب ملفات فريق الكرة ومشاركة فريق اليد في البطولة الأفريقية من عدمه.



وعقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، اجتماعا أمس الأحد، مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة أمور الفريق الأول لكرة القدم وأسباب النتائج الأخيرة في بطولة الدوري ، وكافة المعوقات التي تسببت في تلك النتائج وكيفية تعديل المسار في المرحلة المقبلة من أجل عودة الزمالك إلى طريق الانتصارات .وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات بين رئيس النادي والمدير الرياضي ، لحين عقد اجتماع مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق فور عودته إلى القاهرة ، للوقوف معه على ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق بما يلبي طموحات جماهير الزمالك.

الزمالك ديون الزمالك الدوري الفيفا عبدالحميد معالي

