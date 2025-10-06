اللواء نبيل أبو النجا: أكتوبر 73 يجري فينا مجرى الدم في العروق

أكد اللواء نبيل أبو النجا، أحد أبطال نصر أكتوبر، أن أكتوبر 73 يجري فينا مجرى الدم في العروق، مشيرا إلى أنه بعد نكسة 76 كان بداخلنا انكستار وحزبن كبير، وكان لدينا دافع لمحو تلك الهزيمة والعمل المتواصل من أجل تحقيق الإنتصار.

وقال نبيل أبو النجا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية الحدث اليوم"، أن الشعب المصري كان خلفنا ويعمل على دعمنا لتحقيق الإنتصار، وكان لدينا هدف لإسترداد الأرض والعرض والكرامة

وتابع أحد أبطال نصر أكتوبر، أن المواجهة الفعلية مع العدو الإسرائيلي أثبتت أنهم لا يقدرون علينا في الحروب المباشرة، لأنه كان لدينا عزيمة قوية بفضل من الله سبحانه وتعالى.



