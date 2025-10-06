الإدارة العامة لشئون البيئة تُطلق خطة توعية بمدارس البحر الأحمر

في خطوة تعكس اهتمام محافظة البحر الأحمر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي البيئي لدى النشء، دشّنت الإدارة العامة لشئون البيئة، من خلال إدارة الإعلام والتثقيف البيئي، خطة التوعية البيئية للعام الدراسي 2025-2026، تحت محور "التربية والتعليم والأزهر الشريف".

وقد انطلقت أولى فعاليات الخطة من عدد من المدارس ، حيث تم تنفيذ ندوات توعوية نوعية بمدارس:

الغردقة الابتدائية المشتركة ، خالد بن الوليد الإعدادية المشتركة ، وليد الجعفري الإعدادية المشتركة ، التقوى الابتدائية المشتركة

تناولت الندوات موضوعات عدة ، على رأسها التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، في إطار تبسيط المفاهيم البيئية للطلاب وتحفيزهم على المشاركة في حماية بيئتهم المحلية.

وشهدت الفعاليات تفاعلاً كبيرًا من الطلاب، الذين أبدوا اهتمامًا واضحًا بالقضايا البيئية، وتفاعلوا بحماس مع أخصائي التوعية البيئية. وتم تقديم هدايا رمزية تشجيعية للطلاب المشاركين، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية نحو البيئة، لاسيما في ظل ما تتمتع به محافظة البحر الأحمر من ثروات طبيعية فريدة تتطلب حماية وتوعية مستمرة.

وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئة أن خطة التوعية تشمل تنفيذ حزمة من الأنشطة البيئية المتنوعة على مدار العام الدراسي، من بينها:

حملات نظافة ميدانية ، ورش عمل تفاعلية داخل المدارس ، مسابقات بيئية وثقافية، بمشاركة جميع المراحل التعليمية (رياض أطفال – ابتدائي – إعدادي – ثانوي) بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومنطقة الأزهر الشريف بالبحر الأحمر.

وتأتي هذه الخطة في إطار توجه المحافظة نحو دمج البُعد البيئي في العملية التعليمية، وإعداد جيل واعٍ بقضايا البيئة والمناخ، قادر على تبني ممارسات مستدامة تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية.