مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
وزير الري الاسبق يكشف الأسباب الحقيقية لفيضان النيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

سفير مصر السابق لدى إسرائيل يوضح دور الدبلوماسية المصرية خلال حرب أكتوبر

انتصار أكتوبر 73
انتصار أكتوبر 73
محمود محسن

أكد السفير حازم خيرت، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أنه منذ حرب 73 لم تشهد الدبلوماسية المصرية كفاءة كبيرة، خاصة الجهود التي قامت بها قبل الحرب وما بعدها، حتى أن الدبلوماسية المصرية استطاعت أن تشحن الرأي العام لدعم مصر قبل حرب أكتوبر.

وقال حازم خيرت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن التاريخ سيشهدعلى عمل الدبلوماسية المصرية قبل حرب أكتوبر وما بعدها، مؤكدا أن النشاط الدبلوماسي كان في الأمم المتحدة ومجل الأمن والجامعة العربية، مما جعل الدول العربية تقف صفا واحدا مع مصر.

وتابع سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أنه منذ إندلاع احداث 7 أكتوبر قامت مصر بدعم الشعب الفلسطيني، ووقفت بشجاعة ضد مخطط التهجير، مما دفع القيادة الأمريكية لوضع خطة لوقف إطلاق النار.

السفير حازم خيرت إسرائيل الدبلوماسية المصرية الرأي العام حرب أكتوبر

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

برلمانية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يُضاف لسجل مصر الدبلوماسي والثقافي

سامح صالح، عضو مجلس الشيوخ

بعد فوز خالد العناني.. برلماني: انتصار جديد للدبلوماسية المصري و لقوتها الناعمة

اقتصاد

نائب: متابعة الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عززت قوة الاقتصاد ودعمت الفئات الأقل دخلاً

بالصور

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح

ودعه إلى الأبد .. طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

