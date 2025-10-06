سفير مصر السابق لدى إسرائيل يوضح دور الدبلوماسية المصرية خلال حرب أكتوبر

أكد السفير حازم خيرت، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أنه منذ حرب 73 لم تشهد الدبلوماسية المصرية كفاءة كبيرة، خاصة الجهود التي قامت بها قبل الحرب وما بعدها، حتى أن الدبلوماسية المصرية استطاعت أن تشحن الرأي العام لدعم مصر قبل حرب أكتوبر.

وقال حازم خيرت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن التاريخ سيشهدعلى عمل الدبلوماسية المصرية قبل حرب أكتوبر وما بعدها، مؤكدا أن النشاط الدبلوماسي كان في الأمم المتحدة ومجل الأمن والجامعة العربية، مما جعل الدول العربية تقف صفا واحدا مع مصر.

وتابع سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أنه منذ إندلاع احداث 7 أكتوبر قامت مصر بدعم الشعب الفلسطيني، ووقفت بشجاعة ضد مخطط التهجير، مما دفع القيادة الأمريكية لوضع خطة لوقف إطلاق النار.