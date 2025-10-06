6 وصايا من البابا تواضروس للرهبان في زيارته لدير مارمينا المعلق بأسيوط

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب بأسيوط، في إطار جولته الرعوية بالمحافظة، وأزاح البابا الستار عن لوحة تذكارية لإنجاز المرحلة الأولى من سور الدير، ثم صلى صلاة الشكر داخل كنيسة مارمينا، والتقى مجمع الرهبان وزار مزار الأنبا لوكاس، كما التقى عمال الدير ووزع عليهم هدايا تذكارية.

وفي كلمته للرهبان وضع قداسته ٦ مبادئ أساسية للحياة الرهبانية، أبرزها: الاتضاع، والتمسك بالكتاب المقدس، والمحبة، والالتزام بناموس الدير، محذرًا من خطورة الكبرياء والذات، مؤكدًا أن النهاية المرضية أمام الله هي غاية كل راهب.

واستعرض الأنبا بيسنتي، أسقف أبنوب ورئيس الدير، وثيقة عن تاريخ الدير الأثري الذي عاش فيه البابا أثناسيوس الرسولي فترة، وقدّم هدية تذكارية لقداسة البابا، الذي أهدى بدوره هدية لمجمع الرهبان.



