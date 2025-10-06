سفير الصومال: فوز العناني يعكس مكانة مصر المتميزة على الساحة الدولية

هنأ السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوز المرشح المصري الدكتور خالد العناني باكتساح بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدا أن هذا الفوز يعكس المكانة المتميزة لمصر على الساحة الدولية وانتصارا للدبلوماسية المصرية العريقة، كما يمثل فوزا تاريخيا لكل العرب والأفارقة.



وأعرب سفير الصومال، في بيان اليوم الإثنين، عن ثقته في قدرة الدكتور خالد العناني على إدارة دفة اليونسكو باقتدار وكفاءة، نظرا لما يتمتع به من خبرات كبيرة ومسيرة حافلة في خدمة الثقافة والتراث على المستويين العربي والدولي، وكذلك قدرته على تمثيل مصر والعرب خير تمثيل في منظمة اليونسكو.



وشدد سفير الصومال بالقاهرة على حرص جمهورية الصومال الفيدرالية على دعم "العناني" في مهامه المقبلة، وتعزيز التعاون والعمل المشترك لدعم وتعزيز الثقافة والتعليم والعلوم.

