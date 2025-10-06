قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصليب الأحمر بغزة: نسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
أخبار البلد

سفير الصومال: فوز العناني يعكس مكانة مصر المتميزة على الساحة الدولية

سفير الصومال يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
سفير الصومال يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
أ ش أ

هنأ السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوز المرشح المصري الدكتور خالد العناني باكتساح بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدا أن هذا الفوز يعكس المكانة المتميزة لمصر على الساحة الدولية وانتصارا للدبلوماسية المصرية العريقة، كما يمثل فوزا تاريخيا لكل العرب والأفارقة. 


وأعرب سفير الصومال، في بيان اليوم الإثنين، عن ثقته في قدرة الدكتور خالد العناني على إدارة دفة اليونسكو باقتدار وكفاءة، نظرا لما يتمتع به من خبرات كبيرة ومسيرة حافلة في خدمة الثقافة والتراث على المستويين العربي والدولي، وكذلك قدرته على تمثيل مصر والعرب خير تمثيل في منظمة اليونسكو. 


وشدد سفير الصومال بالقاهرة على حرص جمهورية الصومال الفيدرالية على دعم "العناني" في مهامه المقبلة، وتعزيز التعاون والعمل المشترك لدعم وتعزيز الثقافة والتعليم والعلوم. 
 

السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية الدكتور خالد العناني اكتساح بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو الرئيس عبد الفتاح السيسي

