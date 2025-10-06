وزير التعليم العالي: فوز خالد العناني إنجاز غير مسبوق وتاريخي لمصر

هنأ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الدكتور خالد العناني والشعب المصري بعد فوزه برئاسة اليونسكو، مؤكدا أنه إنجاز غير مسبوق مؤكدًا أن حصول الدكتور خالد العناني على 55 صوتًا يعد فوزًا كاسحًا، وأن رؤساء الوفود كافة احتفلوا بهذا الحدث الكبير.

وأوضح خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حصول الدكتور خالد العناني على 55 صوتًا يعد فوزًا كاسحًا، وأن رؤساء الوفود كافة احتفلوا بهذا الحدث الكبير، مشيرا إلى أن ما تحقق اليوم هو ثمرة عمل شاق وتنسيق قوي بين مختلف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية.

وأوضح أن انتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو يعد إنجازًا تاريخيًا لمصر، لافتًا إلى أن جميع رؤساء الوفود في المجلس التنفيذي أعربوا عن سعادتهم بفوزه، وأن هناك ثقة كبيرة في نجاحه منذ البداية، خاصة بعد انضمام صوت المكسيك إلى صف مصر.

وأشار إلى أن هذا الاكتساح لم يحدث من قبل في تاريخ اليونسكو، مؤكدًا أن جميع الدول الأعضاء انتخبوا الدكتور خالد العناني وأشادوا بقدراته، وتحدثوا عنه بكلمات تعكس تقدير المجتمع الدولي له.