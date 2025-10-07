قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ د.خالد العناني بفوزه بمنصبه الجديد في اليونسكو

محافظ كفر الشيخ يهنئ خالد العناني
محافظ كفر الشيخ يهنئ خالد العناني
محمود زيدان

 تقدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بخالص التهنئة والتقدير إلى الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه المشرف والمستحق بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال انتخابات المجلس التنفيذي للمنظمة في دورتها الـ٢٢٢ التي عُقدت بمقرها في باريس.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن هذا الفوز التاريخي يُجسّد ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، ويعكس ما تحظى به مصر من مكانة علمية وثقافية رفيعة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن اختيار الدكتور العناني لهذا المنصب الرفيع يُعد تتويجًا لمسيرته العلمية المتميزة، وامتدادًا لجهود القيادة السياسية في دعم الكوادر الوطنية القادرة على تمثيل مصر في أرفع المحافل الدولية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن الدكتور خالد العناني، بما يمتلكه من خبرات أكاديمية وعلمية وإدارية بارزة، سيواصل تعزيز رسالة اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة والعلوم، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وبناء جسور التواصل بين الشعوب، بما يعكس قوة الحضور المصري في الساحة الدولية، متمنيًا للدكتور خالد العناني دوام التوفيق والسداد في مهمته الدولية الجديدة، التي تُعد وسام شرف لكل مصري وعربي.

