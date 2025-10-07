قدمي لأسرتك اكلات مبتكرة وجديدة في المنزل ونقدم إليكِ طريقة عمل السوشي في المنزل خطوة بخطوة بسهولة وبمكونات متاحة



المكونات الأساسية:

أرز السوشي: كوبان من الأرز الياباني (أو أرز قصير الحبة)



ماء: كوبان ونصف تقريباً

خل الأرز: ¼ كوب

سكر: ملعقة كبيرة

ملح: نصف ملعقة صغيرة

أعشاب النوري (ورق السوشي)



حشوات حسب الرغبة:

شرائح سمك سالمون أو تونة طازجة (أو جمبري مسلوق)

شرائح خيار وأفوكادو

عصي كابوريا (اختياري)

صوص الصويا للتقديم

زنجبيل مخلل ووسابي (اختياري)



تحضير الأرز:

اغسلي الأرز جيداً حتى يصبح ماء الغسل شفافاً.

ضعيه في قدر مع الماء واتركيه حتى يغلي، ثم خفّفي النار وغطي القدر حتى ينضج تماماً (حوالي 15 دقيقة).

بعد النضج، اتركيه مغطى 10 دقائق ليرتاح.

في وعاء صغير، اخلطي خل الأرز + السكر + الملح حتى يذوب السكر، ثم أضيفي الخليط إلى الأرز وقلّبي برفق حتى يبرد.



تحضير اللفائف (ماكي رول):

ضعي ورقة النوري على حصيرة السوشي أو منشفة مطبخ مغطاة بورق بلاستيك.

افردي طبقة رقيقة من الأرز على النوري مع ترك 2 سم في الأعلى دون أرز.

ضعي في المنتصف شرائح السالمون أو الخيار والأفوكادو.

لفي السوشي بإحكام باستخدام الحصيرة حتى تتكوّن لفافة متماسكة.

استخدمي سكيناً مبللة لتقطيع اللفافة إلى 6–8 قطع متساوية.



للتقديم:

قدّمي السوشي في طبق جميل مع صوص الصويا، الزنجبيل المخلل، ووسابي على الجانب.



نصائح مهمة:

يمكن استبدال السمك النيء بجمبري مسلوق أو تونة معلبة أو خضروات فقط (لنسخة نباتية).

استخدمي سكيناً حادة ومبللة دائماً لتقطيع السوشي بسهولة.

يُحفظ في الثلاجة حتى وقت التقديم ولا يترك في الخارج طويلاً.