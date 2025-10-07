جائزة خاصة لفيلم "الوصية" في مهرجان الإسكندرية السينمائي

فاز فيلم الوصية من إخراج الإعلامي د. محمد سعيد محفوظ بجائزة تقدير خاصة من لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير، بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

دراما وثائقية

الفيلم دراما وثائقية تكشف عن أسرار جديدة في حياة إمام المقرئين الشيخ محمد رفعت، وهو من إنتاج ميدياتوبيا لصالح سكاي نيوز العربية، وقام ببطولته الفنان محمد فهيم، بمشاركة الشاعرة أماني سعيد محفوظ، التي جسدت دور زوجة الشيخ الراحل، والفنانة زينب مبارك التي جسدت دور عمتها زينب هانم مبارك زوجة زكريا باشا مهران.

ضمت لجنة التحكيم الكاتب والمخرج الفرنسي باتريك جورج، والمخرج السوداني زهير عبد الكريم، والفنانة المصرية لقاء الخميسي.

ويحكي الفيلم كيف نجح صناعه في اكتشاف كنز جديد من تلاوات الشيخ رفعت، عبارة عن مائة أسطوانة لم تسمع من قبل، تم تسجيلها قبل أكثر من ٨٠ عاماً.