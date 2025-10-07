القومي للسينما يعرض أفلام "دراما النصر" و"صائد الدبابات" ويكرّم أبطال أكتوبر

أقام مركز الثقافة السينمائية (36 شارع شريف) التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح،عدة فعاليات سينمائية بمناسبة مرور 52 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة.

وذلك في إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها – لتعزيز الهوية المصرية"، وبرعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

و تضمنت الفعاليات عرض فيلم "دراما النصر" (إنتاج القناة الوثائقية) وفيلم "صائد الدبابات" إخراج خيري بشارة وإنتاج المركز القومي للسينما، بسينما الهناجر – ساحة الأوبرا التابعة لصندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي.

وعقب العروض أقيمت ندوة أدارها الكاتب والمؤرخ العسكري العميد محمد نبيل، كما شهد الحفل تكريم بطل حرب أكتوبر

العميد أ.ح/ فتح الله رياض السقا وهو شقيق الشهيد الرائد عبد الهادي رياض بالمخابرات وهو أول شهيد يوم ٦ أكتوبر وبطل أكتوبر الفنان التشكيلي/ فاروق أحمد سيد مصطفى: أحد أبطال الحرب، وقد واجه الضفادع البشرية ببسالة أثناء المعارك.

المهندس/ سعيد قطايف: بطل من أبطال الحرب،حيث عمل كمهندس مساحة ورسام خرائط عمليات للمعارك الحربية وساهم في وضع خرائط العمليات.

وخلال الفعاليات تم منح الأبطال شهادات تقدير من المركز القومي للسينما .كماقام الأبطال بزيارة معرض مقتنيات النصر بقاعة أدم حنين بالهناجر وحفل السمسمية الذي أقامه المجلس الأعلي للثقافة بحضور الأستاذ أمير تادرس مستشار وزير الثقافة والدكتور أشرف العزازي أمين المجلس الأعلي للثقافة.



وتحدث المكرمون خلال الندوة عن بطولاتهم وذكرياتهم وتجاربهم في مواجهة العدو.وناقش الأبطال الجمهور من طلاب المدارس والجامعات حيث حضر الفعاليات الطلبة الوافدين من الأزهر.

وقد صرّح الدكتور أحمد صالح بأن المركز القومي للسينما من المقرر أن ينظم هذا العام العديد من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، بالتعاون مع مختلف المواقع والجهات الثقافية في المحافظات، وبما يخاطب مختلف الفئات العمرية.

جدير بالذكر أن الفعاليات أقيمت بإشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية،