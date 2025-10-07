قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
ناقد رياضي يكشف استعدادات مصر لمباراة جيبوتي في التصفيات المؤهلة للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القومي للسينما يعرض أفلام "دراما النصر" و"صائد الدبابات" ويكرّم أبطال أكتوبر

صائد الدبابات
صائد الدبابات
أحمد البهى

 أقام مركز الثقافة السينمائية (36 شارع شريف) التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح،عدة فعاليات سينمائية بمناسبة مرور 52 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة.

وذلك في إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها – لتعزيز الهوية المصرية"، وبرعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

و تضمنت الفعاليات عرض فيلم "دراما النصر" (إنتاج القناة الوثائقية) وفيلم "صائد الدبابات" إخراج خيري بشارة وإنتاج المركز القومي للسينما،  بسينما الهناجر – ساحة الأوبرا التابعة لصندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي.

وعقب العروض أقيمت ندوة أدارها الكاتب والمؤرخ العسكري العميد محمد نبيل، كما شهد الحفل تكريم بطل حرب أكتوبر
العميد أ.ح/ فتح الله رياض السقا وهو شقيق الشهيد  الرائد عبد الهادي  رياض بالمخابرات وهو أول شهيد يوم ٦ أكتوبر وبطل أكتوبر الفنان التشكيلي/ فاروق أحمد سيد مصطفى: أحد أبطال الحرب، وقد واجه الضفادع البشرية ببسالة أثناء المعارك.

المهندس/ سعيد قطايف: بطل من أبطال الحرب،حيث عمل كمهندس مساحة ورسام خرائط عمليات للمعارك الحربية وساهم في وضع خرائط العمليات. 
وخلال الفعاليات تم منح الأبطال  شهادات تقدير من المركز القومي للسينما .كماقام الأبطال بزيارة معرض مقتنيات النصر بقاعة  أدم حنين بالهناجر وحفل السمسمية الذي أقامه المجلس الأعلي للثقافة بحضور الأستاذ أمير تادرس مستشار وزير الثقافة والدكتور أشرف العزازي أمين المجلس الأعلي للثقافة.


وتحدث المكرمون خلال الندوة عن بطولاتهم وذكرياتهم وتجاربهم في مواجهة العدو.وناقش الأبطال الجمهور من طلاب المدارس والجامعات حيث حضر الفعاليات الطلبة الوافدين من الأزهر.
وقد صرّح الدكتور أحمد صالح بأن المركز القومي للسينما من المقرر أن ينظم  هذا العام العديد من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، بالتعاون مع مختلف المواقع والجهات الثقافية في المحافظات، وبما يخاطب مختلف الفئات العمرية.

جدير بالذكر أن الفعاليات أقيمت بإشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية،

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو المركز القومي للسينما صائد الدبابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

ترشيحاتنا

أحمد عمر هاشم

ناعيًا أحمد عمر هاشم.. البحوث الإسلامية: فقدنا حارسا أمينا على السُّنة النبوية

أحمد عمر هاشم

مفتي الهند ينعي عمر هاشم: عالم فذ وأحد أركان الدعوة والعلم

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النبي علمنا كيف نسعد ونمرح في إطارٍ من الالتزام والمسئولية

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد