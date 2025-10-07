قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بحضور مدير إدارة التضامن بمركز قويسنا.. تنظيم معرض ملابس لدعم 342 أسرة

مروة فاضل

نجحت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، فى تنظيم معرض بهدف توزيع الملابس الجديدة مجانًا لدعم 342 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى قويسنا البلد وميت العز وطه شبرا وابنهس وكفر ابنهس بمركز قويسنا فى محافظة المنوفية، وذلك تنفيذأ لتعليمات اللواء ابراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية. 

جاء ذلك بحضور السيد عبد الحفيظ، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز قويسنا، ومحمد لمعى زعير، نقيب المعلمين بقويسنا، وقيادات جمعية الأورمان.

وأكد السيد عبدالحفيظ أن تنظيم المعرض جاء في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الهدف من تنظيم المعرض إدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن هذه الأنشطة تتم بإشراف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة في اختيار الحالات الأكثر استحقاقات لتقديم العديد من المساعدات العينية لهم لرفع المعاناة عنهم.

وأشاد شعبان بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية تحت قيادة صبري البقيري لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة، خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

