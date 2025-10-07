بحضور مدير إدارة التضامن بمركز قويسنا.. تنظيم معرض ملابس لدعم 342 أسرة

نجحت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، فى تنظيم معرض بهدف توزيع الملابس الجديدة مجانًا لدعم 342 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى قويسنا البلد وميت العز وطه شبرا وابنهس وكفر ابنهس بمركز قويسنا فى محافظة المنوفية، وذلك تنفيذأ لتعليمات اللواء ابراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

جاء ذلك بحضور السيد عبد الحفيظ، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز قويسنا، ومحمد لمعى زعير، نقيب المعلمين بقويسنا، وقيادات جمعية الأورمان.

وأكد السيد عبدالحفيظ أن تنظيم المعرض جاء في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الهدف من تنظيم المعرض إدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن هذه الأنشطة تتم بإشراف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة في اختيار الحالات الأكثر استحقاقات لتقديم العديد من المساعدات العينية لهم لرفع المعاناة عنهم.

وأشاد شعبان بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية تحت قيادة صبري البقيري لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة، خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.