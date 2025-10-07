اليوم.. جلسة محاكمة المتهم بسرقة وإنهاء حياة عريس دمنهور

تعقد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر، برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وإسماعيل محمد إسماعيل دبوس، وعماد فرج، وسكرتارية إبراهيم متولى، جلسة محاكمة المتهم بقتل الشاب “عبد الله” عريس دمنهور "من ذوي الهمم" لمرافعة دفاع المتهم ودفاع المجني عليه ومرافعة النيابة العامة.

وكانت المحكمة أجلت نظر القضية لجلسة اليوم، الثلاثاء، لمرافعة النيابة والدفاع ومثل المتهم أمام النيابة العامة من محبسه، حيث طالب دفاع المتهم خلال الجلسة الماضية بتأجيل المرافعة لعدم استعداده.

وفي وقت سابق، شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، حادثا مأساويا في شهر رمضان الماضي راح ضحيتها شاب في بداية العقد الرابع من العمر، قبل أيام قليلة من خطوبته خلال إجازة عيد الفطر المبارك على يد جاره في ظروف غامضة.

كان عبد الله، البالغ من العمر 33 عاما، يعتزم خطوبته ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث كان ينوي شراء الذهب لخطيبته ولكن لقي حتفه بطعنات غادرة من جاره الذى استغل إقامته بمفرده وتسلل إلى الشقة من سطح المنزل لعلمه بحيازة مبلغ مالي كبير كان يعتزم شراء شبكة عروسه به.