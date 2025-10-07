قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعم هائل… كم قدمت أمريكا لإسرائيل بالدولار منذ عام 2023؟
هولندا: مصر شريك استراتيجي وتعاوننا قائم على المصالح المتبادلة
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نائب الشيوخ: مصر والسعودية صمام أمان المنطقة وتجسيد لوحدة الرؤية والمصير المشترك

قال النائب محمد السيد ثابت، عضو مجلس الشيوخ، إن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا مشرفًا للتآخي العربي، وأن ما يجمع القاهرة والرياض يتجاوز المصالح السياسية والاقتصادية إلى روابط التاريخ والدين والمصير الواحد.

 أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي

وأشار النائب أن العلاقات بين القاهرة والرياض تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، موضحًا أن البلدين نجحا في بناء شراكة متكاملة تُجسد وحدة الرؤية تجاه مختلف القضايا الإقليمية، سواء في مواجهة الإرهاب أو دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن هذا التنسيق المستمر بين القيادتين يعد أحد أهم عوامل توازن القوى في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المملكة العربية السعودية كان لها دور تاريخي ومحوري في دعم مصر خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حين قرر الملك فيصل بن عبد العزيز استخدام سلاح البترول كسلاح سياسي لدعم الموقفين المصري والعربي، وهو القرار الذي أعاد للعرب مكانتهم وعزّز وحدة الصف في مواجهة العدوان.

وأكد النائب محمد السيد ثابت أن التاريخ يشهد على مواقف المملكة الداعمة لمصر في كل المراحل، خاصة في الأوقات الصعبة منذ عام 2013 وحتى اليوم، حيث لم تتوانَ الرياض عن مساندة القاهرة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، انطلاقًا من إيمانها بوحدة المصير العربي المشترك.


لافتًا إلى أن وحدة الموقف بينهما ستظل صمام أمان للمنطقة العربية وحصنًا لحماية الأمة من التحديات والمخاطر التي تواجهها.

