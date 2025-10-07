تعليم الإسكندرية يحصد المركز الرابع في بطولة الجمهورية للجمباز الفني

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، حصول مديرية التعليم بالإسكندرية المركز الرابع في بطولة الجمهورية للجمباز الفني بالمرحلة الثانوية.

وذكر أبوزيد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الطالبة جنى إيهاب محمد الكاس بمدرسة سيدي جابر للغات الدائري بنات بالمرحلة الثانوية بإدارة وسط التعليمية حصلت على المركز الرابع في بطولة الجمباز الفني.

وتقدم الدكتور عربي أبوزيد بخالص التهنئة إلى الطالبة المتميزة، معربًا عن سعادته بتميزها مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتميز والاستمرار في تحقيق مراكز متقدمة.

يأتي هذا في إطار توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية بدعم الأنشطة الطلابية لتعزيز مواهب الطلاب، وتنمية قدراتهم.