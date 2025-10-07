دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي يُرحبان بالتقدم في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

رحبت دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بالتقدم الملموس الذي تحقق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والذي أُسس بموجب اتفاقية التعاون الموقعة عام 1988، مع التأكيد على الأهمية البالغة لهذه الشراكة في ظل التهديدات الخطيرة التي تواجه السلم والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي .



جاء ذلك - في بيان مشترك - أصدره الجانبان عقب الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم "المجلس المشترك" بمشاركة وزراء خارجية الجانبين وكبار المسئولين؛ حيث شدد الجانبان على الأهمية البالغة لهذه الشراكة في ظل التهديدات الخطيرة التي تواجه السلم والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، إضافةً إلى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي .



كما أشاد المجلس المشترك بنتائج القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل في 16 أكتوبر 2024 تحت شعار "شراكة استراتيجية من أجل السلام والازدهار".



وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى عقد القمة القادمة في المملكة العربية السعودية عام 2026، مؤكدين التزامهما بمواصلة تعزيز الحوار والتعاون المشترك بما يخدم الأمن والاستقرار والازدهار المتبادل بين المنطقتين .

