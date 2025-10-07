إصابة 3 أشخاص فى حريق داخل مخزن زيوت بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مخزن زيوت خلف المركز الطبي بمنطقة مسطرد، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، إثنين منهم من رجال الدفاع المدني أُصيبا أثناء مشاركتهما في عمليات الإطفاء، إضافة إلى مدني واحد كان متواجدًا بالقرب من موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم تحت الملاحظة الطبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية يفيد بنشوب الحريق في مخزن زيوت بالدور الأرضي لعقار مكوَّن من 5 طوابق خلف المركز الطبي بمسطرد.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع اقتراب المواطنين وتأمين المنطقة بينما تواصل القوات حاليا أعمال التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

وتُجري النيابة العامة وخبراء المعمل الجنائي المعاينة الميدانية لمكان الحادث للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية، وسط ترجيحات أولية بأن يكون الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي أو إهمال في إجراءات السلامة.