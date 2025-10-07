قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عامان على حرب غزة| مصر قلب العروبة النابض.. جهود متواصلة لوقف العدوان ودعم الحقوق الفلسطينية
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

محمد الاسكندرانى

أصدرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، بيانًا اليوم الثلاثاء ، أعربت فيه عن خالص التهاني والتبريكات إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد حصوله على أغلبية كاسحة فى التصويت على هذا المنصب.

وأكد البيان أن فوز الدكتور خالد العنانى بهذا المنصب الدولي الرفيع يُعد انتصارًا للدبلوماسية المصرية التي نجحت في حشد تأييد أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة لصالح المرشح المصري، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية وسفارات مصر في مختلف دول العالم.

وأشارت الغرفة في بيانها إلى أن هذه الجهود جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وجّه بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للدكتور العنانى خلال حملته الانتخابية، تقديرًا لما يمثله من قيمة علمية وثقافية عالمية، تعكس المكانة الرفيعة لمصر على الساحة الدولية.

وأشاد بيان الغرفة بما قدمه الدكتور خالد العنانى خلال فترة توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، حيث شهدت المرحلة آنذاك نقلة نوعية فى تطوير المتاحف والمناطق والمعابد الأثرية، إلى جانب اكتشاف العديد من المقابر الأثرية المهمة، ما أسهم فى تعزيز صورة مصر الثقافية والحضارية عالميًا.

وأكد البيان أن اختيار العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو جاء انعكاسًا لخبراته الدولية وعلاقاته الواسعة مع المؤسسات الثقافية والعلمية، وحرصه الدائم على صون التراث الإنساني وتسجيل العديد من المواقع المصرية على قوائم التراث العالمي، بما يتماشى مع أهداف ورسالة المنظمة.

كما نوهت الغرفة، فى بيانها، إلى الدور البارز الذى قام به الدكتور العنانى فى تنشيط الحركة السياحية الوافدة، خاصة بعد جائحة كورونا، وحرصه على دعم المنشآت والمطاعم والفنادق لتطبيق معايير الصحة والسلامة وجودة الغذاء، مما عزز من ثقة الأسواق العالمية فى المقصد السياحي المصري.

واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن فوز الدكتور خالد العنانى بهذا المنصب الرفيع يمثل فخرًا واعتزازًا لكل أبناء القطاع السياحي المصري، ورسالة واضحة تعكس قدرة الكفاءات المصرية على تحقيق الريادة الدولية.

كما أعرب رئيس الغرفة ياسر التاجوري عن تمنياته للدكتور العنانى بدوام التوفيق والنجاح فى مهامه الجديدة، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد تتويجًا لمسيرة وطنية مشرفة تُضاف إلى سجل مصر المضيء على الساحة العالمية.

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

