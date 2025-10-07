6 مساعدين يرافقون كونسيساو في تدريب اتحاد جدة

كشف تقرير صحفي، عن الجهاز المساعد للبرتغالي سيرجيو كونسيساو في تدريب فريق اتحاد جدة السعودي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن إدارة اتحاد جدة أنهت اتفاقها مع كونسيساو لقيادة الفريق، ومن المٌقرر أن يتم الإعلان رسميًا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

تشكيل جهاز كونسيساو

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، سيرافق كونسيساو 6 مساعدين في تدريب اتحاد جدة، وهم: جواو كوستا وسيرامانا ديمبيلي، المدربَين المساعدين، وفابيو مورا، المساعد الفني، وديامانتينو فيجيريدو وفيدران رونجي، مدربَي حراس المرمى، إضافةً إلى إدواردو أوليفيرا، محلل الأداء.

يذكر أن اتحاد جدة أقال مؤخرًا مدربه الفرنسي لوران بلان، بسبب تراجع النتائج محليًا وقاريًا.

ويحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، خلف القادسية الثاني، والنصر المتصدر بـ 12 نقطة.