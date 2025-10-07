إجراء جديد ينتظر مستأجري الإيجار القديم خلال أيام.. ماذا سيحدث؟

في إطار جهود وزارة الإسكان لتسهيل إجراءات الحصول على وحدات السكن البديل لمستأجري قانون الإيجار القديم، أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم الوزارة، عن بدء استقبال نماذج الطلبات الإليكترونية عبر منصة "مصر الرقمية".

جدير بالذكر أن هذه المبادرة، بدأت منذ 3 أكتوبر 2025، وستبدأ المرحلة الثانية من العملية في منتصف الشهر الجاري.

من يستحق الشقق البديلة؟

تنص المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادتَين 2 و7 من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونَين رقمَي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة 2 من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

يأتي ذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء؛ لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام -كحد أقصى- من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

إجراء جديد لمستأجري الإيجار القديم

تشمل عملية الحصول على سكن بديل، مرحلتين رئيسيتين. بدأت المرحلة الأولى بتوجيه المستأجرين لإنشاء حساب إلكتروني على منصة "مصر الرقمية".

يتطلب التسجيل، استخدام بيانات الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بالمستأجر. ومن المهم أن يكون رقم الهاتف مسجلاً باسم الشخص نفسه، لضمان استلام الرسائل النصية للتحقق.

ستشهد المرحلة الثانية، التي تبدأ منتصف أكتوبر وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، تفعيل "نموذج استيفاء البيانات". يتوجب على المستأجرين تعبئة استمارة تتضمن عدة معلومات، منها:

- تفاصيل عن العقار المؤجر

- عدد أفراد الأسرة المقيمين

- الحالة الاجتماعية والدخل الشهري

- صلة القرابة للأشخاص المقيمين في الوحدة

- الموقع ومدة الإقامة في الوحدة

- رغبتهم في نوع الوحدة البديلة

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان أعلنت عن تجهيز 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية، لتقديم المساعدة للمستأجرين في إتمام عملية التسجيل.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الدولة ستعمل على توفير بديل مناسب قبل إخلاء أي وحدة سكنية. كما أوضح أن الخطة الزمنية لتوفير الوحدات البديلة تمتد لسبع سنوات، ولكن الوزارة تسعى لتسريع هذه العملية بحيث تبدأ الوحدات البديلة بالظهور خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 سنوات.