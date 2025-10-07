250 فرصة عمل بإحدى الدول الخليجية في مجالات البناء والنجارة والحدادة

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم لـ 250 فرصة عمل جديدة للعمالة المصرية بإحدى الدول الخليجية، في عدد من المهن الفنية، تشمل: (50 نجار – 50 حداد – 30 بناء – 20 عامل سقالات – 50 عامل حفر – 50 عامل عادي خفيف)، برواتب تتراوح ما بين ما يعادل 18 ألف و628 جنيهًا مصريا إلى 21 ألف و733 جنيهًا مصريًا شهريًا.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص تشغيل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تنفيذ عقود العمل بدقة لضمان حقوق العمالة المصرية.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن مدة العقد سنة قابلة للتجديد، وتشمل المزايا إجازات مدفوعة طبقًا لقانون العمل، وتأمين ضد إصابات العمل، وتوفير السكن والمواصلات والوجبات الغذائية، بالإضافة إلى تذكرة طيران لأول مرة.

وأضافت أن التقديم يبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، ولمدة 3 أيام فقط، من خلال الرابط الإلكتروني:

🔗 https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index

وأشارت إلى أن من بين الشروط المطلوبة: إجادة اللغة العربية، وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في نفس المهنة، على أن يكون السن بين 20 و45 سنة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع مجالات التشغيل بالخارج وتوفير فرص عمل حقيقية تليق بالعمالة المصرية الماهرة في مختلف القطاعات.