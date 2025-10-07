السكك الحديدية تُسيّر الرحلة الرابعة والعشرين ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

في إطار الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء من جمهورية السودان وتأمين عودتهم لبلادهم عبر مبادرة الطوعية، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتسيير الرحلة الرابعة والعشرين من القطارات المخصصة لهذه المبادرة، والتي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 من محطة مصر برمسيس الي محطة السد العالي باسوان وبهذه الرحلة يصل إجمالي عدد الأشقاء السودانيين الذين تم نقلهم ضمن هذه المبادرة إلى نحو ٢٢,٨٢٤ راكبًا.



ومن المقرر أن يصل القطار في تمام الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالي.

تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها علي تقديم كافة اوجه الدعم بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، لضمان أفضل الخدمات المقدمة للاشقاء العائدين الي دولة السودان الشقيقة.