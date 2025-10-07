قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة الجنيه

آية الجارحي

عاودت أسعار الذهب الارتفاع مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الثلاثاء عالميا ومحليا.

وزادت أسعار الذهب عالميا إلى مستوى 3980 دولار بعد ان تراجعت إلى 3970 دولار  قبل ساعتين من الان 

وكان سعر الذهب انخفض منتصف اليوم الثلاثاء، على المستوى العالمي 13 دولارا مسجلا 3970 دولارا .

وعلى المستوى المحلي تحركت أسعار الذهب في نطاق محدود بين 6050 إلى 6085 جنيها لعيار 24 الاعلى سعرا.       

كانت أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بزيادة الطلب الاستثماري وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا، إلى جانب توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وحقق سعر الذهب قمة تاريخية جديدة على المستويين العالمي والمحلي.

سعر الذهب في مصر اليوم  الثلاثاء 7-10-2025.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية والتي شهدت هدوءا مع اجازة البورصة العالمية، في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3980 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4564 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5325 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6086 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 42.600 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

