باسم يوسف يفجرها: شتِمت بيرس مورغان وبلّكني.. وبعدها استضافني

تحدث الإعلامي باسم يوسف، عن علاقته بالإعلامي الأمريكي بيرس مورغان، وظهوره فى برنامجه العديد من المرات، مما أعتبره البعض أمرا غريبا، قائلا: “بيفكرني ب2011 و2012 و2013 أيام ما كانوا بيقولوا عليا ماسوني وعميل مخابرات ويهودي أنا كل الحاجات دي، وسمعت كل الكلام دي وأشمعني الإعلام بيدي لباسم المساحة، والموضوع كله كان صدفة”.

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “طلعت مع بيرس مورغان من قبل 7 أشهر من موضوع 7 أكتوبر، وكان عندي جولة فى أوروبا، وجزء من التغطية الإعلامي أني بطلع مع مذيعين من كذا دولة، وواحد منهم كان بيرس مورغان، والمشكلة أني شتمته قبل كدا على التويتر وبلكني".

وتابع: “واحنا قاعدين قالي باسم أنت شكلك عندك عدد فولورز أكتر مني ولكن لسبب ما أنا مبلكك، قولتله أه حضرتك ماانا شتمتك، وبعدها من كذا شهر طلعت معاه”.