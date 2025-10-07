قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي؟.. أمين الإفتاء يجيب
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
توك شو

باسم يوسف يفجرها: شتِمت بيرس مورغان وبلّكني.. وبعدها استضافني

باسم يوسف
باسم يوسف
هاجر ابراهيم

تحدث الإعلامي باسم يوسف، عن علاقته بالإعلامي الأمريكي بيرس مورغان، وظهوره فى برنامجه العديد من المرات، مما أعتبره البعض أمرا غريبا، قائلا: “بيفكرني ب2011 و2012 و2013 أيام ما كانوا بيقولوا عليا ماسوني وعميل مخابرات ويهودي أنا كل الحاجات دي، وسمعت كل الكلام دي وأشمعني الإعلام بيدي لباسم المساحة، والموضوع كله كان صدفة”.

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “طلعت مع بيرس مورغان من قبل 7 أشهر من موضوع 7 أكتوبر، وكان عندي جولة فى أوروبا، وجزء من التغطية الإعلامي أني بطلع مع مذيعين من كذا دولة، وواحد منهم كان بيرس مورغان، والمشكلة أني شتمته قبل كدا على التويتر وبلكني".

وتابع: “واحنا قاعدين قالي باسم أنت شكلك عندك عدد فولورز أكتر مني ولكن لسبب ما أنا مبلكك، قولتله أه حضرتك ماانا شتمتك، وبعدها من كذا شهر طلعت معاه”.

باسم يوسف بيرس مورغان

