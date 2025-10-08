أخبار أسوان: نعى للدكتور عمر هاشم .. واحتفالات بأكتوبر.. وجهود جامعية.. وإزالة للتعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثاً متنوعة..

محافظ أسوان يشهد احتفال مكتب شئون القبائل بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

ففى أجواء وطنية مليئة بالفخر والانتماء ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الحفل الذى نظمه مكتب شئون القبائل بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

محافظ أسوان يصدق على نقل تبعية مستشفى السباعية لمنظومة التأمين الصحى الشامل

قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بالتصديق على نقل تبعية مستشفى السباعية من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ليصل بذلك إجمالى عدد المستشفيات التى تم نقل تبعيتها إلى 9 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، فضلاً عن نقل تبعية 96 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز ووحدة على مستوى المحافظة.

السكرتير المساعد بأسوان يتابع انتظام سير العمل داخل موقف منطقة النفق

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بتفقد موقف سيارات الأجرة بمنطقة النفق بوسط مدينة أسوان بمرافقة مسئولى إداراة المواقف والمرور وحى شرق بالوحدة المحلية.



جامعة أسوان تفعّل خطة متابعة ضمان الجودة وتستعد للتقدم للاعتماد المؤسسي والبرامجي

عقد مجلس إدارة مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان اجتماعًا برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، لمتابعة آليات تفعيل وحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد، وتوزيع المهام على أعضاء فريق المركز.

جهود متنوعة

إزالة 68 تعديا بأسوان ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ27

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر حتى 24 أكتوبر الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .



جامعة أسوان تشهد تكريم خريجي أكاديمية الأمن السيبراني الخارقين بمشاركة 12 جامعة مصرية

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، حفل تكريم خريجين طلاب أكاديمية الأمن السيبرانى الخارقين و ختام فعاليات البرنامج التدريبي لأكاديمية الأمن السيبراني، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة أكثر من 12 جامعة من مختلف المحافظات من خلال مراكز "إبداع مصر الرقمية".

محافظ أسوان ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم



نعى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وفضيلة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى رحل اليوم بعد مسيرة مشرفة حافلة بالعطاء والعلم وخدمة الدعوة الإسلامية الوسطية .

12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025



في إنجاز علمي دولي جديد، يواصل علماء جامعة أسوان تألقهم على الساحة البحثية العالمية، حيث أُدرج 12 من خيرة أساتذتها في قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم لعام 2025، وفق التصنيف الدولي الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية.