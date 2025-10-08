بعثة رجال يد الأهلي تغادر إلى المغرب للمشاركة ببطولة إفريقيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مطار القاهرة في طريقها للمغرب استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 46 المقرر إقامتها بالدار البيضاء، خلال الفترة من 11 الى 20 أكتوبر الجاري.

ويسعى رجال يد الأهلي للظهور بشكل مميز خلال البطولة الإفريقية والمنافسة بقوة من أجل التتويج باللقب القاري، بعدما نجح في حصد لقبي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية في مايو الماضي.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وعبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.